Санавиация транспортировала избитого хирурга из Костаная в Астану

В Астану из Костаная доставили доктора, которого накануне избили на рабочем месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным медиков, врача Костанайской областной больницы, пострадавшего в результате нападения пациента в приемном отделении, сегодня экстренно транспортировали бортом санитарной авиации в Астану.

Он будет получать специализированную помощь в Национальном координационном центре экстренной медицины с привлечением ведущих республиканских специалистов.

Напомним, накануне хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое.

По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что 34-летний подозреваемый задержан. Кроме того, в Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил их коллега в результате нападения пациента.

Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков.

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