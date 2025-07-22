Наказывать за нападения на врачей по аналогии с полицейскими и егерями предложили в Казахстане

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата пока не удалось достичь, передает NUR.KZ.

Депутат Асхат Аймагамбетов высказался о последних случаях нападений на медиков в Казахстане, которые произошли в Караганде и Костанае. По его словам, ни в одной другой профессии в Казахстане люди не сталкиваются с таким уровнем агрессии, как медики.

"Мы, депутаты, уже трижды инициировали поправки в Уголовный кодекс. Предлагали ввести отдельную ответственность за насилие в отношении медицинских работников. Это по аналогии с полицейскими и егерями. Нужно еще обязать нападавших возмещать моральный и материальный ущерб, вплоть до пожизненной компенсации, если врач утратил трудоспособность.

Пока что наши инициативы не были поддержаны, так как правительство давало отрицательные заключения на эти нормы. Президент ранее прямо поручал обеспечить юридическую защиту медицинского персонала. Это поручение нужно выполнять. На кону человеческие жизни", - написал Аймагамбетов.

По его словам, во многих европейских странах нападение на врача приравнено к нападению на полицейского, и там человека могут лишить свободы за данное преступление.

Напомним, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Позже стало известно, какие он получил травмы.

В тот же день в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали, а потом арестовали.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины. Туда он поступил 18 июля.

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