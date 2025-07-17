Хирург после сложной операции подвергся нападению и попал в реанимацию в Костанае

Сегодня в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе областной больницы, после завершения сложной операции хирург спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. В порядке очередности.

"Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит следственные действия на месте", - рассказали в медучреждении.

В областной больнице считают, что произошедшее - не просто инцидент, это преступление против тех, кто ежедневно спасает жизни.

"Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников. Каждый удар по врачу - это удар по всей системе здравоохранения.

У врачей нет оружия. Их единственное "оружие" - знания, руки и сердце, с которыми они спасают людей. Их тоже ждут дома родные и близкие. Живыми и здоровыми", - отметили в больнице.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области фельдшеру скорой помощи выстрелили в грудь из травматического пистолета. В ДП региона пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшему была срочно проведена операция, в ходе которой пуля, вошедшая на глубину 1 сантиметра, успешно извлечена. Состояние пациента стабильное, угрозы для жизни нет.

Позже стали известны подробности. По данным правоохранителей, на работу к пострадавшему пришел его знакомый. Они начали рассуждать о том, можно ли использовать дефибриллятор на здоровом человеке. Гость упрашивал показать, как работает устройство, а фельдшер отказал и получил выстрел в грудь из травматического пистолета.

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