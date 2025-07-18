Стало известно, какие травмы получил избитый хирург в Костанае
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В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил их коллега в результате нападения пациента, передает NUR.KZ со ссылкой на медучреждение.
Как сообщается на официальной странице областной больницы в Instagram, пострадавшему выставлен диагноз:
- закрытая черепно-мозговая травма;
- ушиб головного мозга тяжелой степени;
- острое субдуральное кровоизлияние справа;
- закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева (перелом затылочной кости);
- ушибленная рана слизистой нижней губы справа;
- ушиб мягких тканей затылочной области.
"После оказания экстренной помощи и проведения телемедицинских консультаций сегодня принято решение - пострадавший бортом медавиации будет направлен на дальнейшее лечение в Астану в Центр экстренной медицины", - рассказали в больнице.
Напомним, накануне хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летний подозреваемый задержан.
Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков. Она также сообщила, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266431-stalo-izvestno-kakie-travmy-poluchil-hirurg-v-kostanae/
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