Стало известно, какие травмы получил избитый хирург в Костанае

В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил их коллега в результате нападения пациента, передает NUR.KZ со ссылкой на медучреждение.

Как сообщается на официальной странице областной больницы в Instagram, пострадавшему выставлен диагноз:

закрытая черепно-мозговая травма;

ушиб головного мозга тяжелой степени;

острое субдуральное кровоизлияние справа;

закрытый линейный перелом основания задней черепной ямки слева (перелом затылочной кости);

ушибленная рана слизистой нижней губы справа;

ушиб мягких тканей затылочной области.

"После оказания экстренной помощи и проведения телемедицинских консультаций сегодня принято решение - пострадавший бортом медавиации будет направлен на дальнейшее лечение в Астану в Центр экстренной медицины", - рассказали в больнице.

Напомним, накануне хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летний подозреваемый задержан.

Сегодня министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков. Она также сообщила, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.

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