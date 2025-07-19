Мужчину, напавшего на врача, арестовали на два месяца в Костанае

Мужчину, задержанного 17 июля за нападение на врача, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области, передает NUR.KZ.

В прокуратуре Костанайской области сообщили, что суд санкционировал арест в отношении подозреваемого в нападении на врача. Мужчина водворен в следственный изолятор.

В полиции добавили, что его действия квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, несколько дней назад хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое.

Как рассказали в больнице, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии. Накануне его экстренно транспортировали бортом санитарной авиации в Астану.

В полиции ранее сообщили, что 34-летний подозреваемый задержан. Кроме того, в Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил их коллега в результате нападения пациента.

Вчера также министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков.

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