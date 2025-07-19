Мужчину, напавшего на врача, арестовали на два месяца в Костанае
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Мужчину, задержанного 17 июля за нападение на врача, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в прокуратуре Костанайской области, передает NUR.KZ.
В прокуратуре Костанайской области сообщили, что суд санкционировал арест в отношении подозреваемого в нападении на врача. Мужчина водворен в следственный изолятор.
В полиции добавили, что его действия квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, несколько дней назад хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое.
Как рассказали в больнице, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии. Накануне его экстренно транспортировали бортом санитарной авиации в Астану.
В полиции ранее сообщили, что 34-летний подозреваемый задержан. Кроме того, в Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил их коллега в результате нападения пациента.
Вчера также министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к жителям страны из-за нападений на медиков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266764-muzhchinu-napavshego-na-vracha-arestovali-na-dva-mesyaca-v-kostanae/
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