Задержан подозреваемый в нападении на хирурга в Костанае

В Костанайской области задержали подозреваемого в нападении на хирурга, в результате чего врач оказался в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту инцидента, произошедшего 17 июля в Костанайской областной больнице, полицией начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"В настоящее время задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. Проводятся необходимые следственные и проверочные мероприятия", - рассказали в департаменте полиции.

Здесь добавили, что по результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

В порядке ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, сегодня в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое в порядке очередности. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

Добавим, что согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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