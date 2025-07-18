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    Здоровье

      Глава Минздрава обратилась к казахстанцам из-за нападений на медиков

      Опубликовано:

      Акмарал Альназарова
      Акмарал Альназарова. Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения

      Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова опубликовала на своей странице в Instagram обращение к казахстанцам из-за нападений на медиков, передает NUR.KZ.

      "Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, - остановите насилие против медицинских работников!

      Невозможно представить боль и унижение, беззащитность и страх врача и медицинской сестры, которые спасают ваших детей, родителей и близких в момент необузданной, неоправданной агрессии", - написала министр.

      Она напомнила про два последних случая нападения на медиков - в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Врач потерял сознание от удара пациента.

      "Сейчас доктор находится в реанимации. Его состояние - тяжелое. Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни?

      Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо", - заявила Альназарова.

      Эти преступления глава Минздрава назвала ударом по всей системе здравоохранения, подчеркнув, что приемный покой, где произошло нападение, - и так зона повышенного риска.

      Министр отметила, что в сентябре в парламент будут внесены законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников. Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности, считают в Минздраве.

      Кроме того, из-за участившихся нападений на медиков Минздрав и МВД решили усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах.

      "Медицинские учреждения должны обеспечиваться мерами безопасности - видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками. Хочу еще раз призвать всех к цивилизованным нормам общения на всех уровнях. Мы должны с детства воспитывать уважение к труду медиков, формировать культуру благодарности", - добавила министр.

      В заключение министр сообщила, что пострадавшего врача бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины, где будет проводиться дальнейшее лечение с привлечением высококлассных специалистов.

      Напомним, накануне в больнице в Костанае пациент напал на хирурга, в результате врач оказался в реанимации.

      Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое в порядке очередности. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Нападавшего уже задержали, против него возбуждено дело.

      Вчера в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.

      По данным полиции, 42-летний мужчина пришел в клинику вместе с супругой, через какое-то время он выломал дверь служебного помещения и нанес телесные повреждения медицинскому работнику.

      "Подозреваемый был доставлен в психоневрологический центр, где находится под наблюдением врачей", - сообщили в ДП.

      По факту применения насилия в отношении врача возбуждено уголовное дело.

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