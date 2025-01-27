Непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев признали в Минздраве

На правчасе в мажилисе глава Минздрава и представитель фонда обязательного социального медстрахования признали, что система ОСМС казахстанцев не привлекает, передает корреспондент NUR.KZ.

"Охват ОСМС на сегодня составляет 83% населения. При этом почти 11,9 млн человек - это льготные категории, вовлечение которых в систему особо не требуется. А 3,5 млн человек - самозанятое население, которое также остается вне системы ОСМС. (…) У людей отсутствует стимул для вступления в систему, она непривлекательна", - заявил депутат мажилиса Константин Авершин.

Исполняющая обязанности главы ФСМС Светлана Пономарева отметила, что проводимая с 2023 года работа по этому вопросу результатов не дала.

"К сожалению, за практически больше года мы увидели, что не работает эта система вовлечения - то есть не совсем это привлекательно. Я согласна, что часть услуг, которые мы предлагаем населению, возможно, из-за того, что есть определенная недоступность и неудовлетворенность качеством - система ОСМС не совсем привлекательна для всего населения. Надо признать.

Один фонд не может увеличить количество застрахованных. Все вместе будем работать с Минздравом. Разъяснительная работа не помогает в привлечении населения", - заявила она.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова также признала, что привлекательность у ОСМС низкая.

"Это проблема - действительно, отсутствие привлекательности самого страхового пакета. Мы работаем по его наполнению. Второе - отсутствие администрирования со стороны какого-либо госоргана обязательности взносов. Это должен быть КГД (Комитет госдоходов - прим.авт.). Однако сегодня мы не можем прийти к единому знаменателю. Но обсуждаем.

2 млн человек, которые на сегодня не застрахованы, работая и имея доходы, не отчисляют взносы в фонд. Сегодня максимальный взнос ежемесячный составляет 17 тысяч тенге, минимальный - 4 250 тенге в месяц. (…) Система в целом работает, и мы призываем ее совершенствовать, и определить один из госорганов, который будет отвечать за администрирование взносов", - добавила министр.

Сегодня депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

А депутат Бакытжан Базарбек и вовсе возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии.

Напомним, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Также летом 2024 года сообщалось, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

В августе прошлого года сообщалось, что недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Минздраве сообщили, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев.

После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС. Также она сообщила, какие болезни переведут из ГОБМП в ОСМС.