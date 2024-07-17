Нарушения на миллиарды: руководителей сняли с должностей в Минздраве после аудита ВАП

В Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Минздрав на своем сайте заявил о пересмотре механизма ценообразования на лекарства "с учетом интересов пациентов, государства и производителей".

"Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции", - сообщили в Минздраве.

Уже создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. В марте 2024 года был создан профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.

Кроме того, внедрена информационная система, автоматизирующая планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Планируется, что эта мера позволит снизить количество списанных препаратов.

Помимо этого, Минздрав обещает снизить цены на лекарства за счет исключения посредников, так как теперь единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями.

"Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - сообщили в Минздраве.

Ранее мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Также сообщалось, что в фонде "Қазақстан халқына" заявили, что онкобольные казахстанцы столкнулись с опасностью прерывания терапии из-за нерешенного вопроса о закупщике лекарств.

Ранее стало известно, что почти 40 препаратов перестанут бесплатно выдавать казахстанцам, так как Минздрав вносит поправки в перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.