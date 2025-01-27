"Кому-то выгоден такой беспорядок": депутаты раскритиковали систему ОСМС

Депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Дания Еспаева во время правительственного часа высказалась об удовлетворенности казахстанцев системой ОСМС.

"Несмотря на значительный рост расходов на здравоохранение, удовлетворенность граждан предоставлением медицинских услуг снижается. Так, только за последние 3 года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47%", - сообщила Дания Еспаева.

По ее данным, Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о стабильном росте объемов диагностических услуг, что является одним из результатов обязательного социального медицинского страхования.

"По данным Минздрава, количество консультативно-диагностических услуг, а также услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии увеличилось в семь раз. Однако расширение диагностических услуг не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги даже назначались, несмотря на отсутствие необходимости", - заявила депутат.

Указала она и на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, что приводит к потере доверия к этой системе и ее эффективности.

"Слабый уровень цифровизации отрасли приводит к недостаткам в финансовом управлении, переоценкам и искажениям. Отсутствие четкости в разделении двух пакетов финансирования приводит к административным сложностям при оплате оказанных медицинских услуг.

Еще одна проблема - недостаточное финансирование отрасли из-за роста потребления медицинских услуг, роста инфляции и низких тарифов на медицинские услуги", - резюмировала Еспаева.

Ее поддержал коллега - депутат Асхат Аймагамбетов. Он привел в пример данные, когда пятимесячному ребенку лечили зуб от кариеса.

"Как можно лечить кариес у пятимесячного ребенка, у которого не прорезались зубы? Еще хуже - 82 зуба у другого человека были пролечены, и клиника попросила деньги у фонда. Еще один случай - за один день одна больница оказала 32 услуги одному человеку. Таких примеров очень много.

Сама система финансирования ОСМС подталкивает к переустройству и списанию, потому что средства выплачиваются не за каждый пролеченный случай, а за каждую услугу. Нет нормативов, цифровизации, а стандарты клинических протоколов неясны", - заявил он.

Также он привел в пример еще один курьезный случай.

"Раньше остеохондроз выявляли без рентгена. Позже начали использовать рентген, это хорошо. А теперь для выявления остеохондроза одному больному назначают рентген, затем КТ, МРТ и другие дополнительные обследования. Все это - "законный" способ зарабатывать деньги. Только 1% выплат проверяется государством. Поэтому клиники продолжают зарабатывать деньги не опасаясь рисков. Кому-то выгоден такой беспорядок", - резюмировал мажилисмен.

Напомним, в августе прошлого года недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Минздраве сообщили, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев. После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС. Также она сообщила, какие болезни переведут из ГОБМП в ОСМС.

Также в прошлом году в Казахстане предложили внедрить единый пакет медпомощи.