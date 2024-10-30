Какие болезни могут перевести в пакет ОСМС, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала, какие болезни переведут из ГОБМП в ОСМС, передает NUR.KZ.

Глава ведомства сообщила, что перечень заболеваний до сих пор рассматриваются.

"Это требует законодательных изменений, для того, чтобы их перенести, поэтому о перечне сообщим дополнительно. В принципе, мы сейчас определились. Основная задача - никого не оставить без медицинской помощи, вторая задача - максимально наших граждан привлечь в систему медстрахования, для того, чтобы они тоже несли какие-то обязательства перед своим здоровьем", - пояснила она.

По ее данным, был проведен анализ по половозрастным группам по некоторым заболеваниям.

"Болеют этими заболеваниями и дети до 18 лет, которые на сегодня априори застрахованы на 100% государством. Мы их будем переводить поэтапно в пакет ОСМС. В рамках ГОБМП останутся все социально-значимые заболевания. Более того, мы говорим о том, что мы онкологические скрининги переводим - здесь есть и поддержка Республиканской бюджетной комиссии и парламента. Почти 22 млрд тенге дополнительно будут переданы в пакет ГОБМП для населения, которое не застраховано, услуги по онкологическим скринингам будут доступны", - добавила глава Минздрава.

На сегодня, по ее данным, 87% граждан на сегодня застрахованы, из них 12 млн или более 70% - за счет государства.

"Это дети о 0 до 18 лет, пенсионеры, плюс многодетные, лица с инвалидностью, официально зарегистрированные в качестве безработных, военные и студенты", - пояснила министр.

Отметим, сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова также рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС. По ее словам, взносы не вырастут.

Она напомнила, что Министерством здравоохранения был инициирован вопрос увеличения верхнего предела исчисления взносов в систему ОСМС для лиц, у которых заработная плата выше 850 тыс. тенге. Эта норма может коснуться порядка 570 тыс. человек по Казахстану или порядка 1% населения.

Вопрос об этом уже поднимался в сентябре.

Также напомним, что в августе текущего года недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.