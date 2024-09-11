Отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз в 2025 году для некоторых казахстанцев

В Министерстве здравоохранения в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ рассказали о предполагаемых увеличениях отчислений по ОСМС с 2025 года.

Как отметили в Минздраве, уже разработана новая модель пакетов медпомощи. Единый пакет медпомощи, который будет сформирован на базе этого, начнет действовать уже в 2027 году. Планируется поэтапный пересмотр пакетов медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, начиная уже с 2025 года.

Например, к 2027 году в ОСМС перейдут семь групп социально значимых заболеваний, хронические заболевания, подлежащие динамическому наблюдению и первичная медико-санитарная помощь.

Бесплатными для всех граждан останутся онкоскрининги и обследования при подозрении на все социально значимые заболевания. Также в ГОМБП войдет скорая и паллиативная помощь, помощь при ряде заболеваний, в том числе, амбулаторное лекарственное обеспечение и экстренный стационар для незастрахованных. Помощь при хронических и социально значимых заболеваниях будет входить в пакет ОСМС.

В Минздраве обещают, что за счет такого разделения повысится качество и доступность медицинской помощи, а тарифы на медуслуги скорректируются в соответствии с реальными затратами.

В ведомстве ссылаются на международный опыт, согласно которому бесплатный пакет включает лишь базовую неотложную помощь и помощь при социально значимых заболеваниях. Все остальные услуги входят в страховой пакет.

Таким образом, в Минздраве планируют переход на преимущественно страховую модель финансирования с 2027 года. Однако для этого необходимы "дополнительные меры для обеспечения финансовой устойчивости системы", говорится в ответе.

Для этого Министерством разработан законопроект, который предусматривает повышение верхнего предела базы для исчисления взносов и отчислений с 10-кратного до 50-кратного минимального размера заработной платы, начиная с 2025 года.

"Эти изменения коснутся не всего населения, а порядка 9% всех наемных работников - это около 508 тысяч человек и их работодателей", - говорится в официальном сообщении.

Такой шаг сравнивают с принципом пенсионных отчислений и уверяют, что этот шаг позволит более справедливо распределить нагрузку, особенно для поддержки более уязвимых слоев населения.

Кроме того, за незастрахованных лиц с кризисным и экстренным уровнями социального благополучия с 2025 года будут платить взносы местные исполнительные органы.

Также предлагается поэтапное повышение размеров ставок взносов государства и отчислений работодателей, начиная с 2027 года.

В Министерстве добавили, что в Казахстане будет модернизирована информационная система управления ресурсами; создан портала Министерства; совершенствованы медицинские информационные системы; а также внедрено единое хранилище медицинских данных.

Планируется также запуск единой системы оплаты медицинских услуг. Ожидается, что это поможет сделать оказание медпомощи прозрачным и контролируемым; снизить нагрузку на медперсонал и повысить доступность помощи для населения.

Напомним, создать единую государственную медицинскую информационную систему предложил вчера в рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев. Также сообщалось о внедрении Единого пакета медпомощи. Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены.