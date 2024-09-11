Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз в 2025 году для некоторых казахстанцев

Опубликовано:

Врач
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ рассказали о предполагаемых увеличениях отчислений по ОСМС с 2025 года.

Как отметили в Минздраве, уже разработана новая модель пакетов медпомощи. Единый пакет медпомощи, который будет сформирован на базе этого, начнет действовать уже в 2027 году. Планируется поэтапный пересмотр пакетов медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, начиная уже с 2025 года.

Например, к 2027 году в ОСМС перейдут семь групп социально значимых заболеваний, хронические заболевания, подлежащие динамическому наблюдению и первичная медико-санитарная помощь.

Бесплатными для всех граждан останутся онкоскрининги и обследования при подозрении на все социально значимые заболевания. Также в ГОМБП войдет скорая и паллиативная помощь, помощь при ряде заболеваний, в том числе, амбулаторное лекарственное обеспечение и экстренный стационар для незастрахованных. Помощь при хронических и социально значимых заболеваниях будет входить в пакет ОСМС.

В Минздраве обещают, что за счет такого разделения повысится качество и доступность медицинской помощи, а тарифы на медуслуги скорректируются в соответствии с реальными затратами.

В ведомстве ссылаются на международный опыт, согласно которому бесплатный пакет включает лишь базовую неотложную помощь и помощь при социально значимых заболеваниях. Все остальные услуги входят в страховой пакет.

Таким образом, в Минздраве планируют переход на преимущественно страховую модель финансирования с 2027 года. Однако для этого необходимы "дополнительные меры для обеспечения финансовой устойчивости системы", говорится в ответе.

Для этого Министерством разработан законопроект, который предусматривает повышение верхнего предела базы для исчисления взносов и отчислений с 10-кратного до 50-кратного минимального размера заработной платы, начиная с 2025 года.

"Эти изменения коснутся не всего населения, а порядка 9% всех наемных работников - это около 508 тысяч человек и их работодателей", - говорится в официальном сообщении.

Такой шаг сравнивают с принципом пенсионных отчислений и уверяют, что этот шаг позволит более справедливо распределить нагрузку, особенно для поддержки более уязвимых слоев населения.

Кроме того, за незастрахованных лиц с кризисным и экстренным уровнями социального благополучия с 2025 года будут платить взносы местные исполнительные органы.

Также предлагается поэтапное повышение размеров ставок взносов государства и отчислений работодателей, начиная с 2027 года.

В Министерстве добавили, что в Казахстане будет модернизирована информационная система управления ресурсами; создан портала Министерства; совершенствованы медицинские информационные системы; а также внедрено единое хранилище медицинских данных.

Планируется также запуск единой системы оплаты медицинских услуг. Ожидается, что это поможет сделать оказание медпомощи прозрачным и контролируемым; снизить нагрузку на медперсонал и повысить доступность помощи для населения.

Напомним, создать единую государственную медицинскую информационную систему предложил вчера в рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев. Также сообщалось о внедрении Единого пакета медпомощи. Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, какие изменения будут внесены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2160180-otchisleniya-po-osms-uvelichat-v-neskolko-raz-v-2025-godu-dlya-nekotoryh-kazahstancev/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie