"Что вы сделали за 2 года?": депутат отчитал главу Минздрава за 16 млрд тенге, которые невозможно вернуть

Депутат Бакытжан Базарбек возмутился потраченными 16 млрд тенге из ОСМС, которые выделили двум ТОО для оказания медуслуг, хотя они не имели лицензии, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Бакытжан Базарбек на правчасе в мажилисе отметил, что, согласно заключению Высшей аудиторской палаты (ВАП), по тратам денег из фонда ОСМС заведено 88 административных дел, а также было расторгнуто 10 договоров.

"На самом деле, если вы сказали бы 88 подозреваемых и 10 приговоров для тех, кто похитил эти бюджетные средства, народу бы от этого не стало легче. Потому что деньги разворованы. Аудиторская палата вещи своими именами назвать не может, что это хищение бюджетных средств, это воровство. Это не "не эффективное использование бюджета", а это хищение.

У меня вопрос… согласно заключению ВАП, деньги ОСМС выделялись медучреждениям, которые не имели права вообще заниматься такими видами деятельности. Вот, например, ТОО "Салауат Астана" и ТОО "Шипагер" - им выделили 9 и 7 млрд тенге", - возмутился депутат, задавшись вопросом, как медучреждения, не имевшие лицензии, к примеру, на акушерство, могли принимать роды.

"Такое было только в годы войны в немецких концентрационных лагерях - Аушвитц - Биркенау и Бухенвальде. Вопрос ВАП: вы вернули эти деньги? 9 млрд тенге и 7 млрд тенге - итого 16 млрд тенге - у двух ТОО?" - спросил депутат.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова ответила, что министерство только планирует прийти в парламент с вопросом об ужесточении правил к поставщикам медуслуг, а депутат "поднял, действительно, острую системную проблему".

Представитель ВАП ответил, что главная проблема в том, что медуслуги по указанным ТОО оказывались соисполнителями - таким образом, если у исполнителя медуслуг нет лицензии на их оказание, он может передать их соисполнителю. Проверку соисполнителей при этом никто не проводит, потому что такого механизма нет.

"Получается в итоге, что из-за отсутствия механизма мы сегодня никого привлечь не можем. При наличии нарушений на 9 млрд тенге привлечь мы не можем только потому, что в свое время не предусмотрели механизм?" - удивилась депутат Дания Еспаева.

Представитель Высшей аудиторской палаты на это ответил, что Минздраву дано предписание разработать такой механизм.

"В 2023 году у нас министр здравоохранения прямо точно также выступал. Представитель аудиторской палаты также выступали, аналогичные ответы прям вплоть до запятой вы отвечаете. Такая же аналогичная ситуация - привлечь к ответственности не можем.

Что вы за два года сделали фактически? За два года можно было нормативы привести в порядок. А всех тех, кто выводил деньги, бюджетные средства - привлечь к ответственности.

А вот Вы, министр, уважаемая Акмарал Шарипбаевна, говорите, что фактически, по действующим правилам, я, работая в городской поликлинике, могу создать свое ТОО и через него, будучи еще и поставщиком, стать победителем (конкурса - прим. ред.) и исполнителем (медуслуг - прим. ред.)? Это же коррупция. Как мы можем узаконить такую коррупцию? Это же стыдно", - возмутился депутат Базарбек.

Напомним, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Также летом 2024 года сообщалось, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

Сегодня мы писали, что депутаты мажилиса во время правительственного часа указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.