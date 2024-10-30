Вырастут ли взносы на ОСМС, рассказала глава Минздрава
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня в кулуарах мажилиса рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать повышения размеров взносов на ОСМС, передает корреспондент NUR.KZ.
"Взносы не вырастут. Мы этот вопрос сейчас не рассматриваем", - ответила Акмарал Альназарова.
Она напомнила, что Министерством здравоохранения был инициирован вопрос увеличения верхнего предела исчисления взносов в систему ОСМС для лиц, у которых заработная плата выше 850 тыс. тенге. Эта норма может коснуться порядка 570 тыс. человек по Казахстану или порядка 1% населения.
"Для самого работника взносы изменениям подлежать не будут", - подчеркнула министр.
Напомним, в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.
В сентябре Министерство здравоохранения сообщило, что в 2025 году отчисления по ОСМС увеличат в несколько раз для некоторых казахстанцев.
Согласно информации на сайте "Электронного правительства", с 1 января 2024 года размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование следующие:
- работодатель - 3% от заработной платы работника, но не более 25 500 тенге, так как объект исчисления не должен превышать 10 МЗП;
- работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, - 2% от своего дохода, но не более 17 тыс. тенге, так как объект исчисления не должен превышать 10 МЗП;
- индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, и владельцы крестьянских хозяйств - 5% от 1,4-кратного МЗП, сумма в 2024 году составляет 5950 тенге;
- самостоятельные плательщики - 5% от 1 МЗП, в 2024 году сумма равна 4250 тенге ежемесячно;
- государство платит за 15 льготных категорий граждан - это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека в текущем году составляет свыше 5800 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2180727-vyrastut-li-vznosy-v-osms-rasskazala-glava-minzdrava/