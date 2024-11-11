Непогода в Астане: сколько человек обратились в травмпункты

В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что по последним данным, в травмпункты города обратилось более 90 человек, в том числе дети, передает NUR.KZ.

Столицу Казахстана за последние несколько дней завалило снегом, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В пресс-службе управлении здравоохранения города корреспонденту NUR.KZ рассказали последние имеющиеся данные по количеству обращений в травмпункты.

"В столичные травмпункты с уличными травмами обратилось более 90 человек, из них более 20 детей", - сообщили в пресс-службе.

При этом, в управлении добавили, что роста обращений в травматологические пункты в связи с погодными условиями не отмечается.

Напомним, непогода на Астану обрушилась еще на прошлой неделе. Жители города в соцсетях делились последствиями стихии. Так, в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

После стало известно о сокращении уроков в школах Астаны, а после школьников обеих смен переводили на дистанционный формат обучения. Также сообщалось, что из-за порывистого ветра некоторые районы Астаны остались без света.

На фоне непогоды столичные жители делились в Сети фото и видео, где буквально все летало и падало, в том числе и дворовые беседки. На тот момент в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, из них детей - более 30.

Ранее в Астане в связи с ухудшающимися погодными условиями приостановили движение некоторых пригородных маршрутов.

Также синоптики сделали прогноз погоды в Астане на неделю.