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Непогода в Астане: сколько человек обратились в травмпункты

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Мужчина поскользнулся на льду
Гололед. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что по последним данным, в травмпункты города обратилось более 90 человек, в том числе дети, передает NUR.KZ.

Столицу Казахстана за последние несколько дней завалило снегом, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В пресс-службе управлении здравоохранения города корреспонденту NUR.KZ рассказали последние имеющиеся данные по количеству обращений в травмпункты.

"В столичные травмпункты с уличными травмами обратилось более 90 человек, из них более 20 детей", - сообщили в пресс-службе.

При этом, в управлении добавили, что роста обращений в травматологические пункты в связи с погодными условиями не отмечается.

Напомним, непогода на Астану обрушилась еще на прошлой неделе. Жители города в соцсетях делились последствиями стихии. Так, в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

После стало известно о сокращении уроков в школах Астаны, а после школьников обеих смен переводили на дистанционный формат обучения. Также сообщалось, что из-за порывистого ветра некоторые районы Астаны остались без света.

На фоне непогоды столичные жители делились в Сети фото и видео, где буквально все летало и падало, в том числе и дворовые беседки. На тот момент в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, из них детей - более 30.

Ранее в Астане в связи с ухудшающимися погодными условиями приостановили движение некоторых пригородных маршрутов.

Также синоптики сделали прогноз погоды в Астане на неделю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2185784-nepogoda-v-astane-skolko-chelovek-obratilis-v-travmpunkty/

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