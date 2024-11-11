Часть пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за непогоды

Сегодня, 11 ноября, с утра в Астане в связи с ухудшающимися погодными условиями приостановили движение некоторых пригородных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на перевозчика.

Из-за непогоды в столице временно приостановлено движение пригородных маршрутов №315, 316, 327. Остальные маршруты остаются на линии, сообщается в Instagram-профиле City Transportation Systems.

Сегодня в Астане обещают снег. Температура в среднем составит минус 8 градусов. Днем в столице ожидается до 0 градусов, но ночью температура опустится до минус 15 градусов. Скорость ветра - 8,2 м/с. О погоде на неделю можно прочитать здесь.

Вчера в столице тоже был снегопад. Днем температура воздуха составила 0 градусов, ночью опустилась до -4 градусов. Скорость ветра составила 13,1 м/с. Коммунальные службы по городу работали в усиленном круглосуточном режиме в несколько смен.

Вчера МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий.