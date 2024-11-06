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Упавшая остановка и разбитые стекла: непогода обрушилась на Астану (видео)

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Разбитые стекла остановки
Разбитые стекла. Кадр из видео: t.me/astanovka_98

Непогода обрушилась на Астану сегодня, 6 ноября, днем - астанчане в соцсетях делятся последствиями стихии. Ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ.

Сегодня в Астане из-за непогоды опрокинулась автобусная остановка, сообщили в пресс-службе акимата столичного района "Алматы".

В ведомстве отметили, что комплекс был перенесен с улицы Нажимеденова на улицу Нурмагамбетова. Подчеркивается, что состояние комплекса было в надлежащем виде при установке.

"Основание комплекса было залито бетоном, что должно было обеспечить необходимую устойчивость. Тем не менее в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильными порывами ветра, остановочный комплекс потерял свою устойчивость. В настоящее время бригада уже выехала на место для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ", заявили в акимате.

Также пользователи в Telegram-канале Astanovka_98 показали, как из-за сильного ветра разбились стекла другого остановочного комплекса.

Еще в паблике Astana_brothers опубликовано видео о том, что часть фасада здания упала на припаркованный автомобиль и разбила лобовое стекло.

Кроме того астанчане получили СМС-предупреждения о сильном ветре 6 и 7 ноября - скорость поднимется до 30 м/c. Также столичных жителей предупредили о гололеде.

СМС-предупреждение
Предупреждение. Скриншот: NUR.KZ

Отметим, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане - сообщалось, что в столице утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Также говорилось об усилении ветра - юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

По информации РГП "Казгидромет", 7 ноября в Астане ожидаются метель, гололед и сильный ветер - порывы будут достигать 30 м/c и выше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2183924-upavshaya-ostanovka-i-razbitye-stekla-nepogoda-obrushilas-na-astanu-video/

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