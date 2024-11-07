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Непогода в Астане: стало известно число пострадавших от сильного ветра

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Больница
Больница. Иллюстративное фото: Sviatlana Lazarenka / Getty Images

На Астану накануне обрушилась непогода в виде порывистого ветра и метели. В столичном управлении общественного здравоохранения сообщили о пострадавших, передает NUR.KZ.

"За 6 ноября 2024 года в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, из них детей - более 30", - говорится в сообщении Управления общественного здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение количества обращений в травматологические пункты Астаны в связи с погодными условиями не отмечается.

Напомним, накануне в Астане было объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушилась на столицу - астанчане в соцсетях делились последствиями стихии. В центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

А служба "112" оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через SMS.

Тогда же спасатели призвали астанчан соблюдать меры безопасности. Также стало известно о сокращении уроков в школах Астаны.

Из-за погодных условий накануне также были задержки авиарейсов.

Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.

Также сообщалось, что из-за порывистого ветра некоторые районы Астаны остались без света.

Мы также рассказывали, что столичные жители делятся в Сети фото и видео, где буквально все летало и падало, в том числе и дворовые беседки.

При этом сегодня, по данным синоптиков, в Астане продолжится снегопад. Днем столбики термометров покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра - 15,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184476-nepogoda-v-astane-skolko-chelovek-postradali-ot-poryvistogo-vetra-rasskazali-v-uoz/

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