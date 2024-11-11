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Астану завалило снегом (фото)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Улицы Астаны
Улицы Астаны. Фото: NUR.KZ

Зима пришла в Астану - столицу за последние несколько дней завалило снегом. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но на дорогах все равно образовались пробки, передает NUR.KZ.

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С прошлой недели в Астане продолжаются метели и снегопады. За последние несколько дней город буквально засыпало снегом.

Ель в снегу
Ель в снегу. Фото: NUR.KZ

Улицы Астаны
Улицы Астаны. Фото: NUR.KZ

Улицы Астаны
Улицы Астаны. Фото: NUR.KZ

По данным портала Gismeteo, сегодня в столице вновь продолжится снегопад - снег обещают в первой половине дня, до 17:00.

Улицы Астаны
Улицы Астаны. Фото: NUR.KZ

С утра на дорогах образовались огромные пробки. По данным портала 2GIS, к 10:00 дороги немного разгрузились - сейчас приложение показывает 8-балльные пробки. Больше всего загружен левый берег - улица Туркестан, проспект Мангилик ел, Туран, улицы Сыганак и Керей-Жанибек хандар.

Пробки в Астане
Пробки в Астане. Скриншот: 2gis.kz

Несмотря на непогоду, учащиеся сегодня занимаются в привычном офлайн-формате.

По данным акимата столицы, коммунальные службы работают в круглосуточном посменном режиме – больше 1,3 тыс. единиц техники и свыше 2,4 тыс. рабочих очищают улицы от снега.

Улицы Астаны
Улицы Астаны. Фото: акимат Астаны

"В первую очередь очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д", - рассказали в акимате.

Уборка снега
Уборка снега. Фото: акимат Астаны

Всего, по данным ведомства, с начала снегопада из столицы вывезли свыше 57 тыс. кубометров снега.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в Астане на этой неделе - в столице ожидаются морозы до 16 градусов и снегопады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185577-astanu-zasypalo-snegom-ogromnye-probki-obrazovalis-v-stolice-foto/

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