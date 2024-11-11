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Морозы до 25 градусов: в каких регионах Казахстана ожидается похолодание

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Қазақ тілінде оқу
Заснеженные ели на рассвете
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие дни на востоке Казахстана ожидается понижение температура до 25 градусов мороза, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 12 по 14 ноября практически на всей территории республики будет сохраняться неустойчивый характер погоды, пройдет снег.

Так, на юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана прогнозируются осадки в виде снега и дождя. На севере, востоке и в центре страны ожидаются метель, гололедные явления, на большей части страны - порывистый ветер.

12 ноября в Восточно-Казахстанской области, 12-13 ноября - в горных районах юго-востока республики - прогнозируется сильный снег. 13 ноября на юге Казахстана - сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе 14 ноября ожидается погода без осадков.

Кроме того, ожидается повышение температуры воздуха в западных областях ночью от 0…-11 до -8…+3. В северо-западных, северных, центральных регионах Казахстана ночью - от -8…-18 до -3…-15, днем - от -5…-12 до 0…-8.

На востоке республики 13 ноября ожидается понижение температуры воздуха ночью - до -10…-25, днем - до -5…-16, затем - повышение 14 ноября ночью до -7…-20, днем - до -2…-13. На юге, юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха: ночью - от +6…-6 до -1…-10, днем - до -3…+5.

Ранее синоптики практически во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение. Сообщалось, что в начале недели во многих областях ожидаются гололед и метель.

Кроме того, стал известен прогноз погоды на неделю в Астане, Алматы и Шымкенте.

Мы писали, что коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме, но на дорогах все равно образовались пробки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185635-morozy-do-25-gradusov-v-kakih-regionah-kazahstana-ozhidaetsya-poholodanie/

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