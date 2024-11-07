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Школьники второй смены в Астане тоже будут учиться онлайн

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Ребенок держит рукой компьютерную мышку
Ребенок за компьютером. Иллюстративное фото: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images

В Астане вслед за первой сменой, на дистанционное обучение перевели и часть учащихся второй смены, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 7 ноября 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщается на странице управления образования Астаны в Instagram.

В акимате Астаны сообщили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. С утра на уборку улиц города от снега вышли более 2000 дорожных рабочих и порядка 750 единиц спецтехники.

"7 ноября в Астане ожидается снег, гололед и метель. Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой - до 30 м/с. Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения", - предупредили в акимате.

Напомним, учащиеся с нулевого по седьмой класс в Астане сегодня учатся удаленно из-за ухудшающихся погодных условий.

Накануне в столице начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. В связи с непогодой школьникам второй смены сократили занятия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184335-shkolniki-vtoroy-smeny-v-astane-tozhe-budut-uchitsya-onlayn/

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