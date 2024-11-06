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Непогода в Астане: школьникам сократили уроки, спасатели обратились к горожанам

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Мужчина укрылся зонтом
Ветер. Иллюстративное фото: Chalabala/Getty Images

Непогода обрушилась сегодня на Астану - спасатели призвали соблюдать меры безопасности. Также стало известно о сокращении уроков в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"6 ноября в связи с ухудшением погодных условий (увеличением скорости ветра до 30 м/с) со второго урока второй смены уроки будут сокращены до 30 минут. Классным руководителям необходимо оповестить родителей о том, что учащихся будут отпускать только в сопровождении взрослых", - сообщили в управлении образования Астаны.

В связи с усилением ветра столичные спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности:

  • не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);
  • возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;
  • если вы находитесь на улице во время сильного ветра, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;
  • не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;
  • нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;
  • очень опасно стоять под линией электропередачи при сильном ветре и приближаться к оборванным электрическим проводам;
  • рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.

Подчеркивается, что, по данным РГП "Казгидромет", 6-7 ноября в Астане ожидается сильный ветер. Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой до 30 м/с.

Отметим, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане - сообщалось, что в столице утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Также говорилось об усилении ветра - юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Сегодня горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.

Служба "112" оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через СМС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183985-nepogoda-v-astane-shkolnikam-sokratili-uroki-spasateli-obratilis-k-gorozhanam/

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