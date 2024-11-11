Морозы до 16 градусов и снег: какой будет погода в Астане в ближайшую неделю

В ближайшие 7 дней, с 11 по 17 ноября, в Астане ожидаются морозы до 16 градусов и осадки в виде снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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11 ноября в Астане обещают снег. Температура в среднем составит минус 8 градусов. Днем в столице ожидается до 0 градусов, но ночью температура опустится до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

12 ноября будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура составит около минус 13 градусов. Максимальная температура составит минус 10 градусов, а минимальная – минус 16 градусов. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

13 ноября вновь ожидается снег. Средняя температура – минус 10 градусов. Днем температура поднимется до минус 7 градусов, а ночью опустится до минус 15 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

14 ноября в Астане обещают небольшой снег. Температура в среднем – минус 5 градусов. Максимально температура поднимется до минус 3 градусов, а опуститься может до минус 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,6 м/с.

15 ноября вновь будет идти снег. Среднесуточная температура – минус 6 градусов. Днем температура воздуха поднимется до минус 4 градусов, а ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

16 ноября будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке минус 8 градусов. Максимальная температура составит минус 4 градуса, минимальная – минус 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

17 ноября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит минус 8 градусов. Днем ожидается до минус 4 градусов, ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.