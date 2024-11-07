Некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра

В районах Алматы и Сарыарка в Астане жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сейчас ведутся работы по восстановления электроснабжения в столице, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба АО "Астана-РЭК", из-за сильного порывистого ветра поступает множество заявок от потребителей, преимущественно из частного сектора.

"В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях в районах Сарыарка и Алматы (мкр. Юго-Восток, правая сторона).

Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Сейчас, как заверили в компании, проводятся работы для оперативного восстановления электроснабжения в Астане.

Накануне в Астане было объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушилась на столицу - астанчане в соцсетях делились последствиями стихии. В центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

А служба "112" оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через SMS.

Тогда же спасатели призвали астанчан соблюдать меры безопасности. Также стало известно о сокращении уроков в школах Астаны.

Из-за погодных условий накануне также были задержки авиарейсов.

Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.