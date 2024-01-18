Пятеро малышей попали в реанимацию в Актобе из-за кори

В Актобе пятеро детей, заболевших корью, оказались в реанимации. Медики сообщили, что дети не были вакцинированы от болезни, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, самому младшему ребенку, оказавшемуся в реанимации из-за кори, всего пять месяцев, а старшему нет трех лет.

В реанимацию инфекционного стационара дети попали с дыхательной недостаточностью и признаками сильной интоксикации, сообщают медики. Сейчас состояние маленьких пациентов остается тяжелым, но без ухудшений.

При этом, по словам самих медиков, в регионе отмечается небольшой спад заболеваемости корью. За сутки, 16 января, здесь госпитализировали 16 человек, 15 из них – дети. А в больницах области к этому часу находятся 145 человек, заболевших корью.

Врачи прогнозируют, что в ближайшее время распространение инфекции пойдет на спад.

"Будет спад идти. Почему? Потому что более 6% детей – вакцинированные. У нас где-то 37% не вакцинированы. Почему? Потому что сейчас, вы сами знаете, погодные условия. Дети болеют острыми респираторными инфекциями, простудными заболеваниями. У нас сейчас очень много с временным медотводом", - сообщила замглавы управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.

Источник: КТК