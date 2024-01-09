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Сообщение об "успешной вакцинации" от eGov получил казахстанец, не ставивший прививку

Опубликовано:

Мужчина держит телефон
Мобильный телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети появилось видео, где казахстанец заявляет, что получил сообщение о прохождении вакцинации от eGov, хотя никакой прививки, по его словам, не ставил. На это ответил Минздрав, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На записи виден экран телефона, на который пришло SMS-сообщение от службы "1414" – единого контакт-центра "Электронного правительства”.

"Поздравляем, вы успешно прошли процедуру вакцинации/ревакцинации против кори, паротита и краснухи", – говорится в нем.

Однако автор видео отмечает, что в последний раз вакцинировался от кори около 15 лет назад.

На это в комментариях к публикации ответили представители Минздрава.

По данным министерства, ведется электронный учет вакцинированных от вакциноуправляемых заболеваний. Медицинские работники после проведения вакцинации вносят информацию в систему. Через некоторое время пациенту приходит SMS-оповещение о прохождении вакцинации, в том числе родителям, если вакцинирован был их ребенок.

"В случае если пациент получил SMS (либо обнаружил недостоверную информацию в eGov mobile в разделе eDensaulyq), но не проходил вакцинацию, он может обратиться в Фонд социального медицинского страхования", – говорится в сообщении.

Кроме того, представители ведомства попросили отправить им контакты автора видео для проверки данных.

Напомним, сегодня глава Минздрава заявляла, что в стране наблюдается рост случаев заболеваемости по восьми инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем и сибирской язвой.

По ее словам, из-за введенных в 2015 году норм закона, позволяющих родителям отказаться от вакцинации детей, за последние 5-7 лет накопилась неиммунная прослойка среди населения.

"По предварительным данным, на сегодняшний день около 800 тыс. детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие", – подчеркивала Ажар Гиният.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054633-soobscheniya-ob-uspeshnoy-vaktsinatsii-ot-egov-poluchil-kazahstanets-ne-stavivshiy-privivku/

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