Введение обязательной вакцинации детей не исключили в Минздраве

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня на брифинге кабмина рассказала, могут ли казахстанских родителей обязать проводить иммунизацию детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, не планирует ли Минздрав сделать норму по иммунизации обязательной.

"На сегодня пока не запланировано введение нормы об обязательной вакцинации. Сейчас ведется разъяснительная работа с населением и видим, что в принципе дополнительные дни иммунизации успешно проводятся.

Мы запланировали до конца прошлого года привить около 1 млн человек, в основном – это дети. Мы видим, что 930 тыс. детей привиты, и каждый день 20-30 тыс. детей прививаются", – заявила в ответ глава Минздрава.

Однако по ее словам, рассмотрение такой возможности будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, для эпидемического благополучия населения и предупреждения инфекций в Казахстане создан Национальный календарь прививок.

Отмечается, что все обязательные прививки делаются бесплатно, по месту прикрепления. Вакцинироваться необходимо детям, взрослым и по эпидемиологическим показаниям.

В перечень входят такие прививки как:

БЦЖ – прививка от туберкулеза;

ВГВ – привика от гепатита "B";

АбКДС – прививка от коклюша, дифтерии и столбняка;

Хиб – вакцина от гемофильной палочки;

ИПВ – инактивированная вакцина от полиомиелита;

ОПВ – оральная вакцина от полиомиелита;

Пневмо – прививка от пневмококковой инфекции;

ККП – прививка от кори, краснухи и паротита;

АДС-М – вакцина от дифтерии и столбняка;

ВГА – вакцина от гепатита А.

При этом, согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане Казахстана имеют право на дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.

Ранее на заседании министр заявляла, что в Казахстане будут дополнительно вакцинировать детей, чьи родители отказывались от прививок.

По ее словам, из-за введенных в 2015 году норм закона, позволяющих родителям отказаться от вакцинации детей, за последние 5-7 лет накопилась неиммунная прослойка среди населения.

"По предварительным данным, на сегодняшний день около 800 тыс. детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие", – подчеркнула Ажар Гиният.

Также она перечисляла регионы страны, в которых меньше всего процент вакцинации от кори.

При этом, как заявляла глава Минздрава, в стране наблюдается рост случаев заболеваемости по восьми инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем и сибирской язвой.