Итоги года 2021: как изменился COVID-19 и новые методы борьбы с ним

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Пандемия коронавируса, вызывающая атипичную пневмонию, и связанные с ней карантинные мероприятия продолжают оказывать влияние на жизнь людей по всему миру. Несмотря на меры борьбы с инфекцией, страны продолжают вводить ограничения, а ученые ищут способы справиться с последствиями массового заболевания. NUR.KZ собрал информацию о COVID-19 за 2021 год, чтобы разобраться в хронологии событий.

Вакцинация

Вакцинация от COVID-19 в США и европейских странах стартовала в декабре прошлого года. Но обороты стала набирать с начала 2021 года. В Казахстане добровольная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" началась 1 февраля 2021 года. Тогда одними из первых прививку получили вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

На сегодня в список одобренных ВОЗ вакцин входят препараты компаний Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, а также COVAXIN от Bharat Biotech, одобренная для применения в экстренном порядке.

По данным Our World in Data, две дозы вакцины получили почти 45,24% населения на планете привились от COVID-19 (по данным за 9 декабря). Минимум одну дозу препарата получили свыше 10% населения.

Осенью врачи заявили, что вакцинации двумя компонентами недостаточно для борьбы с коронавирусом. Во многих странах с ноября началась ревакцинация населения.

Новые штаммы

За уходящий год мир столкнулся с несколькими штаммами коронавируса. Вариант "альфа" найден в Великобритании. Бета-штамм начал распространение в Южной Африке. Вариант "гамма" был обнаружен в Бразилии. В Индии причиной новых случаев заражения коронавирусом стал штамм "дельта". Конец 2021 года преподнес вариант "омикрон", который был обнаружен в ЮАР.

Ученые считают, что справиться с распространением новых штаммов помогут имеющиеся вакцины, и призывают людей вакцинироваться либо ревакцинироваться, если первые два компонента были получены уже более девяти месяцев назад.

Препараты для лечения COVID-19

Еще весной в США был одобрен препарат на основе моноклональных антител Sotrovimab (VIR-7831) в качестве применения в лечении взрослых пациентов и детей от 12 лет с легкой или средней степенью тяжести COVID-19.

Россия первой зарегистрировала применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения COVID-19. Препарат "КОВИД-глобулин" создан на основе плазмы крови переболевших инфекцией, говорится на сайте mosgorzdrav.ru.

Российские ученые также разработали инъекционный препарат "Арепливир", который должен поступить в стационары до конца этого года, передает ТАСС.

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19. Таблетки Molnupiravir разработала американская компания Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics. Лекарство блокирует фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК. Как пишет DW, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что данный препарат можно применять для лечения в домашних условиях.

Компания Pfizer в ноябре представила данные второго этапа клинических испытаний лекарства в капсулах Paxlovid. Согласно их исследованиям, препарат снижает риск госпитализации или смерти пациента от COVID-19 на 89%. Кроме того, компания заявила, что их средство эффективно и против нового омикрон-штамма, сообщает DW.

Китай тоже готовится к одобрению первого препарата от коронавирусной инфекции. Эксперты из пекинского Университета Цинхуа, Третьей народной больницы города Шэньчжэнь и китайско-американской компании Brii Bio создали препарат на основе двух антител, которые были выделены из крови переболевших COVID-19 пациентов. Лекарство показало эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ведет разработку препарата на основе антител. Вероятно, лекарство будет представлено в первой половине следующего года.

Специалисты ВОЗ порекомендовали врачам использовать препарат Regeneron в лечении пациентов с тяжелым COVID-19. Лечение Regeneron включает в себя два типа синтетических антител казиривимаб и имдевимаб, которые укрепляют иммунную систему. Метод лечения снижает риск смерти и подключения к ИВЛ. В последнее время стал широко применяться в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946366-itogi-goda-2021-kak-izmenilsya-covid-19-i-novye-metody-borby-s-nim/