Препарат для лечения COVID-19 на основе антител начали разрабатывать в России

Иллюстративное фото: pexels.com

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку нового препарата для лечения COVID-19, передает РИА Новости.

О лекарстве на основе действия антител рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем", — сказал Гинцбург.

С начала следующего года планируется уже начать испытания этого лекарства.

"В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", — отметил Александр Гинцбург.

Читайте также о болезнях, при которых COVID-19 может быть еще опаснее.

Ранее лекарства от рака показали эффективность против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941405-preparat-dlya-lecheniya-covid-19-na-osnove-antitel-nachali-razrabatyvat-v-rossii/