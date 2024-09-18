"Уже никуда не денется": о новом штамме коронавируса ХЕС высказались в Минздраве

С лета этого года в США и 15 странах Европы обнаружили новый штамм коронавируса ХЕС. Вирусологи считают, что он опаснее других подвидов коронавируса, передает сайт телеканала КТК.

Как пояснил вирусолог Джулиан Тэнг, штамм ХЕС - результат мутации коронавируса.

"Мы уже видели такую мутацию в Таиланде и Германии зимой этого года. Затем появился вирус другой фазы. И теперь мы видим, что два этих вируса объединились. И мы наблюдаем такое с лета нынешнего года", - пояснил специалист.

Впервые новый штамм обнаружили в Германии в июне. Его сравнивают с омикроном. Симптомы те же: кашель, усталость и высокая температура. Разница лишь в скорости распространения. За месяц ХЕС на планете заразились 95 человек.

Ученые предполагают, что это лишь начало. Также специалисты заметили, что штамм не реагирует на обычные вакцины от ковида. Поэтому их планируют усовершенствовать.

Казахстанские же врачи ничего страшного пока не видят. А появление нового штамма объясняют началом осеннего эпидсезона.

"Новые штаммы коронавируса, они будут появляться постоянно. Потому что, в принципе, для вирусов (не только для COVID-19) характерна их мутация. Также вот, как вы знаете, что и при гриппе, при ОРВИ постоянно идет мутация. Это именно отличие вируса от других возбудителей.

И мы должны понимать, что ковид уже никуда не денется. Все эти штаммы, они, возможно, где-то более быстро распространяются, но тяжелых форм практически нет и уже не вызывают. Есть тяжелые формы, но это единичные случаи", - считает руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова.

Источник: КТК