СМИ: Китай может одобрить в декабре первое лекарство от COVID-19 на основе антител

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К концу этого года Китай может одобрить первый препарат от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на китайскую газету "Кэцзи жибао".

В разработке лекарства участвовали эксперты из пекинского Университета Цинхуа, Третьей народной больницы города Шэньчжэнь и китайско-американской компании Brii Bio. Они создали препарат на основе двух антител, которые были выделены из крови переболевших COVID-19 пациентов.

Лекарство показало эффективность в 78% случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода. В начале октября исследователи подали заявку, чтобы представить средство на внутреннем рынке. Препарат уже применили для лечения 700 больных в Китае.

"В нашем организме вырабатывается много антител, но не все они обладают противовирусным действием. Наша цель - выбрать самые сильные и лучшие антивирусные антитела в качестве препаратов для лечения пациентов", – отметил Чжан Линьци, профессор Медицинской школы Университета Цинхуа.

Ранее стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разработку нового препарата для лечения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942336-smi-kitay-mozhet-odobrit-v-dekabre-pervoe-lekarstvo-ot-covid-19-na-osnove-antitel/