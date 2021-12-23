Полеты из Алматы и Нур-Султана в Сочи возобновятся в январе

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Российская авиакомпания "Северный ветер" планирует начать выполнение рейсов по маршруту "Нур-Султан - Сочи" с 15 января грядущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Сообщается, что самолеты будут летать один раз в неделю по субботам. Кроме того, с 18 января планируется запустить рейс "Алматы - Сочи", который будет выполняться раз в неделю по средам.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах модели Boeing 737 и Airbus A321.

Возобновление полетов по маршрутам "Нур-Султан – Сочи" и "Алматы – Сочи" разрешено в соответствии с решениями МВК по нераспространению COVID-19 на территории Казахстана, а также Оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений МВК РК и Оперштаба РФ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Напомним, что накануне сообщалось о возобновлении авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948244-polety-iz-almaty-i-nur-sultana-v-sochi-vozobnovyatsya-v-yanvare/