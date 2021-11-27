ВОЗ присвоила имя новому штамму COVID-19 и признала его угрозой для мира

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Новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, решили назвать в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита — "Омикрон". Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения в минувшую пятницу, об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Как сообщили в Организации, у этого штамма есть "большое количество мутаций, которые вызывают обеспокоенность".

"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, "вызывающий озабоченность", и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Кроме того, согласно предварительным данным, риск заражения этим штаммом является "повышенным".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность", — отмечается в заявлении.

В ВОЗ также заявили, что новая разновидность COVID-19 может угрожать странам, которые борются распространением вируса.

Согласно терминологии ВОЗ, "вызывающие озабоченность" варианты вируса характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности диагностики и лекарственных препаратов. Более того, существующие в настоящее время вакцины могут оказаться менее эффективными.

При этом, в ВОЗ подчеркнули, что имеющиеся на сегодняшний день ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

На фоне появления нового штамма ВОЗ призвала увеличить темпы вакцинации.

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 были зафиксированы в середине и конце ноября этого года в провинции ЮАР, Гонконге, Израиле и Бельгии.

Ряд государств уже отменили авиасообщение с некоторыми африканскими странами.

Ранее ученые высказали свое опасение по поводу нового штамма. Так, по мнению специалистов, он значительно отличается от всех предыдущих. Порядка 30 из 50 мутаций коснулись так называемого спайк-протеина — шипов на оболочке вируса, напоминающих по очертаниям солнечную корону, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

По словам ученых, это самая тревожная особенность нового варианта, так как большая часть вакцин работает как раз на нейтрализацию этих шипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944224-voz-prisvoila-novomu-shtammu-covid-19-nazvanie-i-priznala-ego-ugrozoy-dlya-mira/