Цой: Минздрав согласовывает возможность платной вакцинации с компанией Pfizer

Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минздрава прокомментировал вопрос о том, когда казахстанцы смогут платно привиться вакциной Pfizer, передает корреспондент NUR.KZ.

«Стоимость пока определяется. Мы согласовываем с компанией Pfizer возможность платной вакцинации… В ближайшее время ожидаем. Этот вопрос прорабатывается», - отметил Алексей Цой.

Он также сообщил, что к этому часу определяется потребность со стороны населения - для этого в медорганизациях составляют специальные списки.

«Списки составляются для определения потребности. В Алматы поликлиники изучают спрос, потому что вакцина имеет определенный срок годности и нужно понимать, сколько граждан желает получить эту вакцину. Такая работа ведется по всему Казахстану - определяется потребность, то есть сколько граждан желают ею привиться. И тогда уже будет понятно, сколько нужно поставить», - пояснил министр.

Он отметил, что сегодня данная вакцина доступна для беременных и кормящих женщин и детей в возрасте 12-17 лет.

«Сейчас Pfizer применяется, спокойно идет вакцинация и беременных, и кормящих. Было очень много запросов именно от этой группы, так как для них не было вакцин, которыми они могли бы привиться. Дети с 12 лет активно прививаются», - подчеркнул Цой.

Накануне стало известно, что на платную вакцинацию препаратом от Pfizer в Алматы записались более трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что иммунизация препаратом будет проводиться пока только в трех поликлиниках города.

О том, что казахстанцы смогут привиться препаратом платно, стало известно еще в середине ноября – через неделю после того, как вакцина впервые поступила в страну. Алматинцы оказались в числе тех, кто сможет подать заявку.

К слову, сами граждане заявили, что готовы привиться вакциной от Pfizer платно, но при условии, если на нее будет адекватная цена.

Ранее специалист рассказал, какие у вакцины есть противопоказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945667-tsoy-minzdrav-soglasovyvaet-vozmozhnost-platnoy-vaktsinatsii-s-kompaniey-pfizer/