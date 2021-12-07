Как встретить Новый год и не заразиться коронавирусом, посоветовал Цой казахстанцам

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Глава Минздрава Алексей Цой рассказал, как казахстанцам безопаснее всего встретить Новый год, передает корреспондент NUR.KZ.

Цой посоветовал встречать Новый год в кругу семьи.

"Мы бы советовали, чтобы это было просто в кругу семьи. Новый год - это всегда семейный добрый праздник, поэтому, конечно, желательно ограничить количество (гостей - прим.ред.). Вирус никуда не делся, к сожалению, есть распространения, есть случаи заболеваемости и смертности, поэтому нужно себя поберечь и больше проводить время в семейном кругу", - добавил министр.

Рекомендует он также ограничить посещение корпоративов и других крупных мероприятий.

"Есть определенные требования, если даже где-то собираются, собираются в очень узком кругу, чтобы не было перекрестного заражения. Мы вообще сейчас крупные мероприятия не проводим, за исключением некоторых конференций, где есть возможность соблюдения социальной дистанции. То есть в Минздраве (новогоднего корпоратива - прим.ред.) не будет", - резюмировал Цой.

Ранее министр ответил на вопрос о вероятности появления омикрон-штамма КВИ в Казахстане и рассказал, будут ли в стране вводиться новые ограничения в связи с тем, что в соседней России уже выявили первые случаи заражения новым штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945657-kak-vstretit-novyy-god-i-ne-zarazitsya-koronavirusom-posovetoval-tsoy-kazahstantsam/