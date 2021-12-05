В Алматы начали запись тех, кто хочет получить вакцину от Pfizer

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Алматинцы смогут привиться вакциной от Pfizer/BioNTech, но только в трех поликлиниках города. Об этом сообщило управление здравоохранения города на своем официальном сайте.

"По разъяснению МЗ РК, все желающие, не входящие в категорию получателей бесплатной вакцины Comirnaty компании Pfizer – дети от 12 до 18 лет, беременные и кормящие женщины – могут получить данную вакцину на платной основе", – сообщили в горздраве.

Иммунизация препаратом будет проводится только в трех поликлиниках:

городская поликлиника №5 по адресу: Алмалинский район, улица Макатаева, 141; контактные телефоны +7 (727) 344 98 04 или +7 707 101 28 93, +7 707 931 92 63 (WhatsApp);

городская поликлиника №7 по адресу: Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, 14; контактные телефоны: +7 (727) 376 33 99 или +7 701 111 61 81 (WhatsApp);

городская клиническая больница №5 по адресу: Медеуский район, проспект Достык, 220; контактные телефоны: +7 (727) 264 72 64 или +7 747 263 72 46 (WhatsApp).

В упрздраве добавили, что при возникновении каких-либо вопросов, связанных с вакцинацией, можно обратиться по указанным номерам телефонов.

Отмечается, что на сегодняшний день в указанных выше поликлиниках ведется запись желающих получить платно вакцину компании Pfizer. Стоимость, как указали в УОЗ, пока не известна.

О том, что казахстанцы смогут привиться препаратом платно, стало известно еще в середине ноября – через неделю после того, как вакцина впервые поступила в страну. Алматинцы оказались в числе тех, кто сможет подать заявку.

К слову, сами граждане заявили, что готовы привиться вакциной от Pfizer платно, но при условии, если на нее будет адекватная цена.

Ранее специалист рассказал, какие у вакцины есть противопоказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945330-v-uoz-almaty-nachali-zapis-zhelayuschih-poluchit-vaktsinu-ot-pfizer/