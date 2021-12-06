Более трех тысяч человек записались на платную вакцинацию Pfizer в Алматы

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Заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали сегодня на брифинге рассказала, что более трех тысяч человек записались на платную вакцинацию препаратом от Pfizer в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"УОЗ проводит определенную работу по поводу платной вакцинации Pfizer, определены три медорганизации в городе, которые проводят записи провакцинироваться Pfizer. Официально записались 3279 человек. Когда нам официально МЗ дадут разрешение, и определят нам дозы вакцин, вакцинация платно будет начата", - сообщила Мырзагали.

По ее словам, цена вакцины пока неизвестна, как и конкретные даты начала вакцинации для широких слоев населения.

Она отметила, что более трех тысяч человек, кто записался на вакцину - это те, кто будет получать прививку от коронавируса впервые.

"Мы сейчас ведем записи на вакцину Pfizer на платной основе, скорее всего, мы дадим задание, чтобы делили, будет ли это ревакцинация или первичная вакцинация. Имея такую информацию, нам будет легче планировать свою работу по вакцинации на платной основе", - заявила Мырзагали.

По ее словам, после этого, скорее всего, будет произведен закуп препарата.

Ранее сообщалось, что иммунизация препаратом будет проводиться пока только в трех поликлиниках.

О том, что казахстанцы смогут привиться препаратом платно, стало известно еще в середине ноября – через неделю после того, как вакцина впервые поступила в страну. Алматинцы оказались в числе тех, кто сможет подать заявку.

К слову, сами граждане заявили, что готовы привиться вакциной от Pfizer платно, но при условии, если на нее будет адекватная цена.

Ранее специалист рассказал, какие у вакцины есть противопоказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945513-bolee-treh-tysyach-chelovek-zapisalis-na-vaktsinatsiyu-pfizer-v-almaty/