Какие противопоказания есть у вакцины от Pfizer, рассказали в Минздраве

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Зампредседателя правления Национального центра общественного здравоохранения Айнагуль Куатбаева рассказала о противопоказаниях к прививке вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Ее слова приводит МИА "Казинформ".

"На сегодняшний день мы знаем, что эта вакцина (Comirnaty – прим. авт.) включена в список Всемирной организации здравоохранения, рекомендована для чрезвычайных ситуаций. Эта вакцина прошла все три фазы клинических испытаний и она, действительно, применяется уже более, чем в 20 странах мира.

Есть несколько стран, которые уже готовы к применению. То есть, учитывая опыт применения других стран, учитывая безопасность и высокую эффективность, есть страны, которые пожелали ее применять.

Кроме того, на сегодняшний день вакцина рекомендована, по результатам исследований безопасности и эффективности, в Америке для детей с 5-летнего возраста. Это еще раз подчеркивает безопасность и, конечно же, безопасность в тех группах, в которых эта вакцина была исследована", – сказала Айнагуль Куатбаева.

По ее словам, эффективность вакцины Comirnaty в разных группах составляет от 88% до 91%. Это, в целом, соответствует эффективности всех применяемых в настоящее время вакцин против коронавируса.

Специалист отметила, что эти показатели ниже, чем у живых вакцин против кори, краснухи и других заболеваний. Однако при широком охвате населения прививками, по ее словам, будет достигнута достаточно высокая эффективность противоковидных вакцин.

Куатбаева отметила, что вакциной от Pfizer в Казахстане уже привито более 9 тысяч человек, за каждым из которых ведется наблюдение. В числе вакцинированных есть подростки, беременные и кормящие женщины.

Для прививки вакциной Comirnaty есть противопоказания, связанные с возрастом, а также с теми состояниями, для которых нет данных исследований. Вакцина из партии, доставленной в Казахстан в настоящее время, не применяется для детей в возрасте менее 12 лет.

Противопоказаниями являются также определенные сроки беременности, послеродовой период до 40 дней, наличие инфекционных заболеваний на день вакцинации, обострения хронических заболеваний.

Лица, страдающие онкологическими заболеваниями, диабетом, могут вакцинироваться после консультации со своими специалистами и участковым врачом, в период ремиссии.

Как подчеркнула Куатбаева, в постиммунизационный период будет вестись тщательный мониторинг, для выявления таких состояний, при которых возможны нежелательные реакции на вакцину. На данный момент, с ее слов, жалоб от вакцинированных нет.

Также Куатбаева пояснила, что в состав данной вакцины входит полиэтиленгликоль. Поэтому, если у кого-то ранее были аллергические реакции на шампунь, зубную пасту, на какие-либо пищевые продукты, то об этом нужно говорить врачам, чтобы предупредить нежелательные побочные эффекты. Для таких лиц, по словам Куатбаевой, будет оформлен медотвод.

Дополнительно специалист пояснила, что в составе вакцины отсутствуют ингредиенты, способные привести к бесплодию или мутациям.

Comirnaty (торговое название) – вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. В Казахстане одобрена для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Помимо вышеперечисленных категорий ею также смогут привиться и другие люди, но уже на платной основе – недавно такое решение поддержали в правительстве. Позже в Минздраве уточнили, кто и когда сможет получить вакцину платно.

Также на днях журналисты одного из телеканалов выяснили, готовы ли граждане платить за вакцинацию препаратом от Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942883-kakie-protivopokazaniya-est-u-vaktsiny-ot-pfizer-rasskazali-v-minzdrave/