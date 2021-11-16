Казахстанцы смогут привиться Pfizer платно – решение поддержали в правительстве

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Сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что правительством разработан проект по возможности применения Pfizer на коммерческом рынке – все желающие казахстанцы смогут привиться этой вакциной платно, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно поручению МВК, в Казахстане разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против коронавируса Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения по желанию на платной основе. Прошу поддержать", - заявил Цой.

Премьер-министр Аскар Мамин напомнил, что сейчас Pfizer используют для бесплатного вакцинирования детей с 12 до 18-ти лет, беременных и кормящих женщин.

Он заявил, что поддерживает завоз Pfizer для возможности платных прививок для всех желающих.

"Поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент, чтобы желающие смогли платно сделать нужную им вакцину. Особенное внимание уделить хранению вакцины в пунктах складирования и во время перевозки", - сообщил премьер-министр.

Напомним, что в Нур-Султане 15 ноября началась вакцинация препаратом Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942352-kazahstantsy-smogut-privitsya-pfizer-platno-reshenie-podderzhali-v-pravitelstve/