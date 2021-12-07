Bloomberg сообщил о "бесконтактном" заражении штаммом "омикрон" в Гонконге

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Гонконгские ученые рассказали о "бесконтактном" случае заражения штаммом "омикрон", передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Ранее ученые из Гонконгского университета описали интересный случай, связанный с новым штаммом "омикрон", который произошел в ноябре. В нем фигурируют два путешественника. Один прибыл в страну из Канады 10 ноября, другой из ЮАР, только на следующий день. Оба предварительно привились вакциной Pfizer.

В Гонконге обоих поселили в один и тот же отель, в номерах, которые были расположены друг напротив друга.

13 ноября тест на COVID-19 одного из них оказался положительным. Через некоторое время коронавирус подтвердился и у второго. Но при этом видеозаписи с камер показали, что эти люди никогда между собой не контактировали. А также другие 12 человек, живших на этаже, не заразились.

Как утверждают гонконгские ученые, скорее всего "омикрон" передался по воздуху и по коридору через номер одного к другому.

Данное исследование стало поводом для беспокойства для органов здравоохранения во всем мире. Медики опасаются, что вакцины станут менее эффективными, а число тяжелых случаев возрастет из-за нового штамма из ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945661-bloomberg-soobschil-o-beskontaktnom-zarazhenii-shtammom-omikron-v-gonkonge/