Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вакцину Pfizer доставили в Алматы сегодня, 10 ноября 2021 года. Самолет авиакомпании Qatar Airways прибыл в аэропорт мегаполиса. Он доставил партию препарата для вакцинации детей и беременных женщин от коронавируса, передает NUR.KZ.

Прибывает первая партия - 379 тыс. доз. Из Алматы вакцина отправится по регионам Казахстана.

Общее количество доз более 4 млн.

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Заранее были куплены морозильные камеры для хранения с температурой до минус 90 градусов. В боксах с такой же температурой вакцина будет доставляться в другие города страны.

46 тыс. доз останутся в Алматы. Распределение вакцин по регионам осуществляет КСЭК.

Медработники, которые будут ставить вакцину, прошли обучение от компании Pfizer.

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину Pfizer доставят сегодня в Алматы. Министр здравоохранения Алексей Цой рассказывал, кто сможет привиться препаратом Pfizer - беременные и кормящие женщины и дети от 12 до 18 лет. Отмечалось, что детей будут прививать только с согласия родителей.

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В первую очередь получат вакцину дети от 16 до 18 лет.

Глава УОЗ Алматы рассказывал, где будут прививать этой вакциной алматинцев - так, школьники смогут получить прививку прямо в учебном заведении, в целом, будут работать прививочные пункты.

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Вакцину Pfizer доставили в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941463-vaktsinu-pfizer-dostavili-v-almaty/