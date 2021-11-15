17-летний подросток первым привился вакциной Pfizer в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

17-летний студент 1 курса ЕНУ им Л.Н. Гумилева первым привился вакциной Pfizer в Нур-Султане. Подросток чувствует себя хорошо, передает корреспондент NUR.KZ.

Подросток привился в поликлинике №8 города Нур-Султан.

"Я привился, в первую очередь, для обеспечения личной безопасности, для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, и, во-вторых, для безопасности других людей, чтобы вирус меньше циркулировал в обществе. Прежде чем привиться, изучил всю необходимую информацию, читал данные о вакцине Pfizer. После прививки чувствую себя хорошо, к этому часу никаких негативных последствий не ощущаю", - рассказал он журналистам.

Студент поделился также, что переболел КВИ в легкой форме, но рисковать не хочет, поэтому решил вакцинироваться, а родители поддержали его решение.

"В университете никто не принуждал прививаться", - заверил он.

Мать подростка сообщила, что решение привить сына принимали сознательно, без страха и сомнения.

"Что бы ни говорили антиваксеры, я уверена в своем выборе. Он находится среди студентов, среди большого количества людей, передвигается общественным транспортом. При этом не все люди соблюдают масочный режим. У меня есть опыт: мы всей семьей переболели, и единственный, кто легко перенес болезнь - муж, он привитый. Поэтому мы все решили привиться. Я рекомендовала сыну привиться и он прислушался. Сама тоже буду прививаться - записалась на портале e-Gov. Хотела бы привиться Pfizer, но там что будет", - резюмировала астанчанка.

В этот же день вакциной Pfizer в поликлинике №8 привились кормящие мамы – у них дети 7-ми и 2-х месяцев.

"Все мое окружение привиты – мои родители и родители супруга, супруг и теперь вот я сама. Я сама решила вакцинироваться. Чувствую себя сейчас хорошо, меня ничего не тревожит. Легко проходит. Вакцина противопоказана, если человек себя плохо чувствует, если он болеет, если у него есть температура, если на момент вакцины обострились какие-то хронические заболевания и так далее. Но так как я себя чувствую хорошо, меня ничего не беспокоит, я решила вакцинироваться", - говорит молодая мама.

Она надеется передать через грудное молоко иммунитет против коронавируса и своему ребенку. Альфия посоветовала всем кормящим мамам последовать ее примеру.

Напомним, в Алматы вакцинация Pfizer началась пару дней назад. Прививку новой вакциной уже получили больше 300 жителей южной столицы, среди которых ученики, студенты, беременные и кормящие матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942205-17-letniy-podrostok-pervym-privilsya-vaktsinoy-pfizer-v-nur-sultane/