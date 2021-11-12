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Прививку от коронавируса получили первые подростки в Алматы (фото)

Вакцинация подростков
Вакцинация подростков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинских подростков начали вакцинировать препаратом Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Сегодня, 12 ноября 2021 года, прививку получили первые школьники в возрасте от 16 до 18 лет, передает NUR.KZ.

Так, в ГКБ №5 в Алматы начали вакцинировать первых подростков, кто изъявил желание привиться от опасной болезни. Вакцинация при этом проводится с согласия родителей.

Пункт вакцинации
Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказала одна из учениц, Аружан, она надеется защитить от заражения не только себя, но и родных.

"Я хочу поступить в хороший вуз за границей, к тому же, езжу в путешествия, вакцина мне нужна. Хочу, чтобы мои родные и окружение не болели. Также безопасность детей - самое главное.

Вакцинация подростков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Коронавирус это одно из худших заболеваний, которое унесло жизни миллионов людей, в том числе, и моих родственников. Оно не уйдет, пока все не сделают вакцинацию. У нас в школе половина учеников решили вакцинироваться, остальные еще советуются с родителями", - рассказала Аружан.

Вакцинация подростков
Вакцинация подростков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, сама вакцина поставляется под торговым названием Comirnaty. Для хранения и транспортировки препарата Казахстан закупил специальные боксы, которые поддерживают температуру до минус 90 градусов.

Бокс для вакцины
Бокс для вакцины. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, Pfizer также вакцинируются беременные и кормящие матери. Жанар Айдаралиева родила 11 месяцев назад и сегодня пришла ставить прививку.

Бокс для вакцины
Бокс для вакцины. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я хочу уберечь себя, детей, семью от возможного заражения. У меня двое детей, если я тяжело заболею, за ними некому будут смотреть. А если они заболеют - возможны осложнения. Так как Pfizer предназначен для беременных и кормящих, я ждала когда он появится. Мне позвонили из поликлиники и пригласили на вакцинацию.

Жанар Айдаралиева
Жанар Айдаралиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Конечно, все это время боялась заразиться, старалась не посещать общественные места. Муж, разумеется, уже вакцинирован. На данный момент, после получения вакцины, я себя чувствую хорошо, как обычно", - рассказала Жанар.

Вакцина в руках врача
Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Только что сделала прививку, все отлично, проявлений никаких нет. Вчера позвонили из поликлиники и предложили поставить. Моему ребенку 1,4 года, я еще его кормлю. Успела переболеть коронавирусом, когда ребенку было 10 дней, перенесла легко, как простуду, но антител, думаю, уже нет. Ребенок тогда не заболел.

Вакцина Comirnaty от BioNTech
Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом я поддерживаю вакцинацию, я сама нутрициолог, знаю работу и вируса, и вакцины. При прививании вырабатываются антитела. Наши родители особенно подвержены, потому лучше ставить вакцину, чтобы минимизировать риск и выйти из этой болезни всей страной и жить как прежде", - рассказала Толганай Арыханова.

Вакцина Comirnaty от BioNTech
Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Сегодня в поликлинике №5 получила 180 вакцин, мы начали вакцинировать детей 12-18 лет, беременных 16-36 недель и кормящих. Сегодня запланирована вакцинация 160 студентов, уже провакцинировано три кормящих и трое школьников. Все чувствует себя хорошо и находятся под наблюдением.

заместитель главного врача ГКБ №5 Сауле Тулегенова.
Заместитель главного врача ГКБ №5 Сауле Тулегенова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У всех детей имеется добровольное согласие родителей. При вакцинации противопоказания – дети до 12 лет, беременных до 16 недель, кормящие до 42 дней до родов и те, кто имеет осложнения, заболевания. В период острых заболеваний и обострения хронических заболеваний вакцинироваться нежелательно», - сообщила заместитель главного врача ГКБ №5 Сауле Тулегенова.

В целом, как рассказали в УОЗ, сегодня поликлиники получили 2 340 доз вакцины.

Вакцинация подростков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, вакцину Pfizer привезли в Алматы в среду, 10 ноября 2021 года. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказывал, кто сможет привиться препаратом Pfizer - беременные и кормящие женщины и дети от 12 до 18 лет. Отмечалось, что детей будут прививать только с согласия родителей.

В первую очередь получат вакцину дети от 16 до 18 лет.

Глава УОЗ Алматы рассказывал, где будут прививать этой вакциной алматинцев - так, школьники смогут получить прививку прямо в учебном заведении, в целом, будут работать прививочные пункты.

Comirnaty (торговое название) – вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. В Казахстане одобрена для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941844-privivku-ot-koronavirusa-poluchili-pervye-podrostki-v-almaty-foto/