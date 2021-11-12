Прививку от коронавируса получили первые подростки в Алматы (фото)

Вакцинация подростков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинских подростков начали вакцинировать препаратом Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Сегодня, 12 ноября 2021 года, прививку получили первые школьники в возрасте от 16 до 18 лет, передает NUR.KZ.

Так, в ГКБ №5 в Алматы начали вакцинировать первых подростков, кто изъявил желание привиться от опасной болезни. Вакцинация при этом проводится с согласия родителей.

Пункт вакцинации. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказала одна из учениц, Аружан, она надеется защитить от заражения не только себя, но и родных.

"Я хочу поступить в хороший вуз за границей, к тому же, езжу в путешествия, вакцина мне нужна. Хочу, чтобы мои родные и окружение не болели. Также безопасность детей - самое главное.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Коронавирус это одно из худших заболеваний, которое унесло жизни миллионов людей, в том числе, и моих родственников. Оно не уйдет, пока все не сделают вакцинацию. У нас в школе половина учеников решили вакцинироваться, остальные еще советуются с родителями", - рассказала Аружан.

Вакцинация подростков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, сама вакцина поставляется под торговым названием Comirnaty. Для хранения и транспортировки препарата Казахстан закупил специальные боксы, которые поддерживают температуру до минус 90 градусов.

Бокс для вакцины. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, Pfizer также вакцинируются беременные и кормящие матери. Жанар Айдаралиева родила 11 месяцев назад и сегодня пришла ставить прививку.

Бокс для вакцины. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я хочу уберечь себя, детей, семью от возможного заражения. У меня двое детей, если я тяжело заболею, за ними некому будут смотреть. А если они заболеют - возможны осложнения. Так как Pfizer предназначен для беременных и кормящих, я ждала когда он появится. Мне позвонили из поликлиники и пригласили на вакцинацию.

Жанар Айдаралиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Конечно, все это время боялась заразиться, старалась не посещать общественные места. Муж, разумеется, уже вакцинирован. На данный момент, после получения вакцины, я себя чувствую хорошо, как обычно", - рассказала Жанар.

Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Только что сделала прививку, все отлично, проявлений никаких нет. Вчера позвонили из поликлиники и предложили поставить. Моему ребенку 1,4 года, я еще его кормлю. Успела переболеть коронавирусом, когда ребенку было 10 дней, перенесла легко, как простуду, но антител, думаю, уже нет. Ребенок тогда не заболел.

Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В целом я поддерживаю вакцинацию, я сама нутрициолог, знаю работу и вируса, и вакцины. При прививании вырабатываются антитела. Наши родители особенно подвержены, потому лучше ставить вакцину, чтобы минимизировать риск и выйти из этой болезни всей страной и жить как прежде", - рассказала Толганай Арыханова.

Вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Сегодня в поликлинике №5 получила 180 вакцин, мы начали вакцинировать детей 12-18 лет, беременных 16-36 недель и кормящих. Сегодня запланирована вакцинация 160 студентов, уже провакцинировано три кормящих и трое школьников. Все чувствует себя хорошо и находятся под наблюдением.

Заместитель главного врача ГКБ №5 Сауле Тулегенова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У всех детей имеется добровольное согласие родителей. При вакцинации противопоказания – дети до 12 лет, беременных до 16 недель, кормящие до 42 дней до родов и те, кто имеет осложнения, заболевания. В период острых заболеваний и обострения хронических заболеваний вакцинироваться нежелательно», - сообщила заместитель главного врача ГКБ №5 Сауле Тулегенова.

В целом, как рассказали в УОЗ, сегодня поликлиники получили 2 340 доз вакцины.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, вакцину Pfizer привезли в Алматы в среду, 10 ноября 2021 года. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказывал, кто сможет привиться препаратом Pfizer - беременные и кормящие женщины и дети от 12 до 18 лет. Отмечалось, что детей будут прививать только с согласия родителей.

В первую очередь получат вакцину дети от 16 до 18 лет.

Глава УОЗ Алматы рассказывал, где будут прививать этой вакциной алматинцев - так, школьники смогут получить прививку прямо в учебном заведении, в целом, будут работать прививочные пункты.

Comirnaty (торговое название) – вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. В Казахстане одобрена для вакцинации подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941844-privivku-ot-koronavirusa-poluchili-pervye-podrostki-v-almaty-foto/