"Не время ходить по корпоративам": о риске введения локдауна сообщил главный санврач Алматы

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Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин предостерег алматинцев от проведения банкетов и корпоративов на новогодние праздники. Об этом он заявил сегодня на брифинге в РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас идет нарастание заболеваемости, связанное с новым вариантом штамма дельта. Поэтому в таких условиях проведение различных массовых мероприятий пока недопустимо, в том числе, новогодних корпоративов.

В "зеленой" зоне у нас еще сохраняется заболеваемость, менее 50 случаев на 100 тысяч населения в неделю. Мы можем моментально снова пойти в рост, а еще хуже, получить волнообразный рост. Сейчас мы прогнозируем рост заболеваемости, но не на уровне волны, как это было весной или летом", - сообщил Бекшин.

При сохранении возбудителя проведение коллективных мероприятий недопустимо.

"В один момент мы можем сейчас то, чего достигли, потерять и вернуться к худшим условиям, вплоть до локдауна. Сейчас не время ходить по корпоративам и массовым мероприятиям, тем более, в закрытых помещениях", - заключил санврач.

Ранее Бекшин заявил, что непривитое население может спровоцировать заболеваемость КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942877-ne-vremya-hodit-po-korporativam-o-riske-vvedeniya-lokdauna-soobschil-glavnyy-sanvrach-almaty/