Вакцинация детей от COVID-19 в Казахстане: что нужно знать

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Накануне в Алматы доставили первые 379 тысяч доз вакцины Pfizer, которой в Казахстане будут прививать подростков от 12 лет. Подробнее об иммунизации детей рассказали в министерстве здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Вакцина Pfizer рекомендована Всемирной организацией здравоохранения для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих мам.

Сегодня этой вакциной прививают детей в 20 странах мира, в Китае вакцина Pfizer разрешена к иммунизации детей от 3 лет, а в США - от 5 лет.

В Казахстане этим препаратом будут прививать детей старше 12 лет, но только с информированного письменного согласия родителей или законных представителей.

"Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено", - отметили в министерстве.

Прививать подростков будут в прививочных кабинетах организаций образования, по желанию родителей или законных представителей дети могут привиться в прививочных пунктах медорганизации.

Обеспечивать подготовку медработников, которые будут ставить прививки от КВИ детям, должна медицинская организация, к которой прикреплена школа.

Медицинская организация, к которой прикреплена школа, и руководство школы обеспечивают:

укомплектование прививочных кабинетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

наличие препаратов для оказания первой медицинской помощи;

разграничение потоков прививаемых лиц для предупреждения скученности;

выделение помещений для ожидания до вакцинации и отдельно помещение для наблюдения после вакцинации с условием соблюдения социальной дистанции;

привлечение психологов школ и медицинской организации к вакцинации подростков против COVID-19.

Перед вакцинацией вакциной производства Pfizer:

проводится осмотр и опрос прививаемого лица от 12 до 18 лет в присутствии родителей или законных представителей;

при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляется допуск к проведению прививки;

прививаемому лицу и/или его родителям (законному представителю) предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, последствиях отказа от прививки.

После вакцинации привитое лицо находится под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут после вакцинации по месту получения вакцины.

После вакцинации могут быть следующие ожидаемые реакции:

боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка. Некоторые из перечисленных реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем у взрослых;

покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота;

увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд и др.

В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации - НППИ - необходимо обращаться за медицинской помощью.

Противопоказания к вакцинации вакциной производства Pfizer:

аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата;

наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты.

возраст до 12 лет;

беременность до 16 недели.

Вакцинацию против коронавирусной инфекций следует отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.

График вакцинации вакциной производства Pfizer:

доза 1 – любой нулевой день;

доза 2 – с интервалом от 21 до 28 дней после получения первой дозы.

Преимущества вакцинации:

предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;

защищает не только привитых, но и окружающих (братьев, сестер, родных);

формирует коллективный иммунитет;

паспорт вакцинации, полученный после иммунизации, упростит ваши путешествия.

Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

"Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления", - добавили в ведомстве.

Ранее в министерстве здравоохранения рассказали, кто кроме подростков сможет получить прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Кроме того, в Минздраве разъяснили также, кого из детей привьют от КВИ в первую очередь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941662-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat/