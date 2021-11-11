Вакцинация детей от COVID-19 в Казахстане: что нужно знать

Накануне в Алматы доставили первые 379 тысяч доз вакцины Pfizer, которой в Казахстане будут прививать подростков от 12 лет. Подробнее об иммунизации детей рассказали в министерстве здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.
Вакцина Pfizer рекомендована Всемирной организацией здравоохранения для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих мам.
Сегодня этой вакциной прививают детей в 20 странах мира, в Китае вакцина Pfizer разрешена к иммунизации детей от 3 лет, а в США - от 5 лет.
В Казахстане этим препаратом будут прививать детей старше 12 лет, но только с информированного письменного согласия родителей или законных представителей.
"Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено", - отметили в министерстве.
Прививать подростков будут в прививочных кабинетах организаций образования, по желанию родителей или законных представителей дети могут привиться в прививочных пунктах медорганизации.
Обеспечивать подготовку медработников, которые будут ставить прививки от КВИ детям, должна медицинская организация, к которой прикреплена школа.
Медицинская организация, к которой прикреплена школа, и руководство школы обеспечивают:
- укомплектование прививочных кабинетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- наличие препаратов для оказания первой медицинской помощи;
- разграничение потоков прививаемых лиц для предупреждения скученности;
- выделение помещений для ожидания до вакцинации и отдельно помещение для наблюдения после вакцинации с условием соблюдения социальной дистанции;
- привлечение психологов школ и медицинской организации к вакцинации подростков против COVID-19.
Перед вакцинацией вакциной производства Pfizer:
- проводится осмотр и опрос прививаемого лица от 12 до 18 лет в присутствии родителей или законных представителей;
- при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляется допуск к проведению прививки;
- прививаемому лицу и/или его родителям (законному представителю) предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, последствиях отказа от прививки.
После вакцинации привитое лицо находится под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут после вакцинации по месту получения вакцины.
После вакцинации могут быть следующие ожидаемые реакции:
- боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка. Некоторые из перечисленных реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем у взрослых;
- покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота;
- увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд и др.
В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации - НППИ - необходимо обращаться за медицинской помощью.
Противопоказания к вакцинации вакциной производства Pfizer:
- аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата;
- наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты.
- возраст до 12 лет;
- беременность до 16 недели.
Вакцинацию против коронавирусной инфекций следует отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.
График вакцинации вакциной производства Pfizer:
- доза 1 – любой нулевой день;
- доза 2 – с интервалом от 21 до 28 дней после получения первой дозы.
Преимущества вакцинации:
- предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;
- защищает не только привитых, но и окружающих (братьев, сестер, родных);
- формирует коллективный иммунитет;
- паспорт вакцинации, полученный после иммунизации, упростит ваши путешествия.
Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.
"Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления", - добавили в ведомстве.
Ранее в министерстве здравоохранения рассказали, кто кроме подростков сможет получить прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Кроме того, в Минздраве разъяснили также, кого из детей привьют от КВИ в первую очередь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941662-vaktsinatsiya-detey-ot-covid-19-v-kazahstane-chto-nuzhno-znat/