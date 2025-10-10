Путин высказался об отношениях России и Азербайджана после крушения самолета под Актау
В ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан Владимир Путин упомянул о взаимоотношениях России с Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как сообщает издание, если бы у России и Азербайджана был кризис межгосударственных отношений, тогда у стран не было бы роста экономических связей. Так считает Владимир Путин.
"Какой же это кризис межгосударственных отношений? Это был кризис эмоций - и понятно почему, мы столкнулись с трагическим событием: крушением самолета. И нам нужно было время, чтобы с этим разобраться", - сказал президент РФ.
По словам Владимира Путина, он надеется, что страны "эту страницу перевернули" и смогут дальше реализовывать большие планы.
Вчера сообщалось, что президент России встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил трагедию с самолетом AZAL в конце 2024 года.
Крушение самолета под Актау
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.
7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков. 4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и в ходе разговора поблагодарил жителей нашей страны. Кроме того, жители Азербайджана в соцсетях также выразили благодарность казахстанцам.
Отметим, что еще в начале года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау лежит на представителях России.
