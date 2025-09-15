Нетаньяху обвинил Катар и Китай в попытках изолировать Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар пытаются добиться изоляции Израиля с помощью медиа и искусственного интеллекта, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что отношения между Катаром и Израилем резко ухудшились после того, как ЦАХАЛ ударил по Дохе.

"Мы знаем, что существует попытка изолировать Израиль со стороны различных стран во главе с Катаром - медийная блокада, финансируемая Катаром и Китаем. Они действуют также на Западе, и не в меньшей степени в США", - заявил политик.

Нетаньяху считает, что Катар и Китай инвестируют в искусственный интеллект огромные суммы тем самым добиваясь большего могущества, чем у традиционных СМИ.

По его мнению, изоляция может расшириться и на другие сферы.

Он допустил, что Израиль рискует столкнуться с ситуацией, когда его оборонная промышленность будет заблокирована.

"Нам придется развивать здесь свою собственную оборонную промышленность. Нам придется быть Афинами и супер-Спартой", - заявил Нетаньяху.

