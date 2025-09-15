jitsu gif
    Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Редактор

    Нетаньяху обвинил Катар и Китай в попытках изолировать Израиль

    Опубликовано:

    Биньямин Нетаньяху
    Биньямин Нетаньяху. Кадр из видео: youtube.com/@IsraeliPM

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар пытаются добиться изоляции Израиля с помощью медиа и искусственного интеллекта, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

    Отмечается, что отношения между Катаром и Израилем резко ухудшились после того, как ЦАХАЛ ударил по Дохе.

    "Мы знаем, что существует попытка изолировать Израиль со стороны различных стран во главе с Катаром - медийная блокада, финансируемая Катаром и Китаем. Они действуют также на Западе, и не в меньшей степени в США", - заявил политик.

    Нетаньяху считает, что Катар и Китай инвестируют в искусственный интеллект огромные суммы тем самым добиваясь большего могущества, чем у традиционных СМИ.

    По его мнению, изоляция может расшириться и на другие сферы.

    Он допустил, что Израиль рискует столкнуться с ситуацией, когда его оборонная промышленность будет заблокирована.

    "Нам придется развивать здесь свою собственную оборонную промышленность. Нам придется быть Афинами и супер-Спартой", - заявил Нетаньяху.

    Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе.

    В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

    Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

    Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.

    Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.

    Токаев прокомментировал присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям

