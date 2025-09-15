Нетаньяху обвинил Катар и Китай в попытках изолировать Израиль
Опубликовано:
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар пытаются добиться изоляции Израиля с помощью медиа и искусственного интеллекта, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что отношения между Катаром и Израилем резко ухудшились после того, как ЦАХАЛ ударил по Дохе.
"Мы знаем, что существует попытка изолировать Израиль со стороны различных стран во главе с Катаром - медийная блокада, финансируемая Катаром и Китаем. Они действуют также на Западе, и не в меньшей степени в США", - заявил политик.
Нетаньяху считает, что Катар и Китай инвестируют в искусственный интеллект огромные суммы тем самым добиваясь большего могущества, чем у традиционных СМИ.
По его мнению, изоляция может расшириться и на другие сферы.
Он допустил, что Израиль рискует столкнуться с ситуацией, когда его оборонная промышленность будет заблокирована.
"Нам придется развивать здесь свою собственную оборонную промышленность. Нам придется быть Афинами и супер-Спартой", - заявил Нетаньяху.
Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.
Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.
Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2286555-netanyahu-obvinil-katar-i-kitay-v-popytkah-izolirovat-izrail/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах