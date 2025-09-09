"Абсолютно оправданы": Израиль объяснил удары по Катару

Премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара по высокопоставленным представителям ХАМАС в столице Катара, передает NUR.KZ на советника израильского премьера.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман опубликовал в Telegram-канале совместное заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Исраэля Каца.

В тексте говорится, что после вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Кац полностью поддержал это решение.

"Сегодня днем, воспользовавшись возникшей оперативной возможностью и после консультаций со всеми руководителями силовых структур, при их полном одобрении, премьер-министр и министр обороны приняли решение реализовать данное накануне указание ЦАХАЛу и ШАБАКу. Операция была проведена предельно точно и эффективно", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр и министр обороны подчеркнули, что действия были "абсолютно оправданы", поскольку именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября и с тех пор продолжало координировать убийственные атаки против государства Израиль и его граждан, включая взятие на себя ответственности за вчерашний теракт в Иерусалиме.

Напомним, сегодня Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ.

После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Кроме того, вчера в Иерусалиме двое неизвестных открыли огонь в одном из автобусов - 5 человек погибли, еще около 15 ранены. Полиция рассматривает стрельбу как теракт, а в совершении нападения подозревают палестинцев с Западного берега.

