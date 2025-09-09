Израиль нанес удар по столице Катара: в Дохе прозвучали взрывы (фото, видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Израиль нанес удар по столице Катара: в Дохе прозвучали взрывы (фото, видео)

    Опубликовано:

    Дым после удара ЦАХАЛ по Дохе
    Дым после удара ЦАХАЛ по Дохе. Фото: x.com/ayshaahmeds

    Сегодня Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ, передает NUR.KZ.

    Телеканал Аljazeera сообщил, что сегодня в столице Катара - Дохе, были слышны громкие взрывы. По данным телеканала, взрывы стали результатом нападения на высокопоставленных представителей ХАМАС, которые якобы находились в столице Катара.

    В Армии обороны Израиля сделали заявление, в котором подтверждается информация об ударе высшему руководству ХАМАС, однако в нем точно не указано, что удар пришелся по Дохе.

    "Перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных", - сказано в заявлении.

    Вскоре официальный представитель МИД Катара заявил, что страна осуждает нападение Израиля, которое, по его словам, было совершено на жилые дома. Действия Израиля Катар назвал "трусливыми".

    "Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности катарцев и жителей Катара. Решительно осуждая это нападение, государство Катар заявляет, что не потерпит безрассудного поведения Израиля и его продолжающегося вмешательства в региональную безопасность, а также любых действий, направленных против его безопасности и суверенитета.

    Расследование ведется на самом высоком уровне, и дальнейшие подробности будут объявлены, как только они станут известны", - сказано в заявлении МИД.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.