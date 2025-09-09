Израиль нанес удар по столице Катара: в Дохе прозвучали взрывы (фото, видео)

Сегодня Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ, передает NUR.KZ.

Телеканал Аljazeera сообщил, что сегодня в столице Катара - Дохе, были слышны громкие взрывы. По данным телеканала, взрывы стали результатом нападения на высокопоставленных представителей ХАМАС, которые якобы находились в столице Катара.

В Армии обороны Израиля сделали заявление, в котором подтверждается информация об ударе высшему руководству ХАМАС, однако в нем точно не указано, что удар пришелся по Дохе.

"Перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению, включая применение высокоточных боеприпасов и сбор дополнительных разведданных", - сказано в заявлении.

Вскоре официальный представитель МИД Катара заявил, что страна осуждает нападение Израиля, которое, по его словам, было совершено на жилые дома. Действия Израиля Катар назвал "трусливыми".

"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности катарцев и жителей Катара. Решительно осуждая это нападение, государство Катар заявляет, что не потерпит безрассудного поведения Израиля и его продолжающегося вмешательства в региональную безопасность, а также любых действий, направленных против его безопасности и суверенитета.

Расследование ведется на самом высоком уровне, и дальнейшие подробности будут объявлены, как только они станут известны", - сказано в заявлении МИД.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.