Токаев осудил военный удар Израиля по столице Катара

После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию ЦАХАЛ в Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил действия Армии обороны Израиля в Дохе.

"Какими бы целями ни были мотивированы эти действия, они недопустимы, поскольку явно попирают суверенные права катарского государства и идут вразрез с принципами международного права", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. В МИД Катара осудили действия ЦАХАЛ.

"Это преступное нападение является вопиющим нарушением всех международных законов и норм и серьезной угрозой безопасности катарцев и жителей Катара. Решительно осуждая это нападение, государство Катар заявляет, что не потерпит безрассудного поведения Израиля и его продолжающегося вмешательства в региональную безопасность, а также любых действий, направленных против его безопасности и суверенитета", - заявили в ведомстве.

